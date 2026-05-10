Roony Bardghji historisk efter ligatiteln med Barcelona

FC Barcelona är spanska ligamästare.

Roony Bardghji likaså.

Det innebär även att han är den yngsta svensk någonsin att lyfta La Liga-pokalen.

Foto: Alamy

Han har fått speltid i 19 ligamatcher under året för FC Barcelona.

I dag blev dock Roony Bardghji kvar på bänken under hela matchen mot Real Madrid.

Det hindrade dock inte den svenske 20-åringen från att springa ut på planen efter domarens slutvissla och fira ”Barcas” 29:e ligatitel någonsin – efter 2-0-segern hemma på Camp Nou.

Nu kan alltså den Kuwait-födda yttern stoltsera med en ligatitel under sitt första år i den katalanska klubben. Detsamma gäller att han är den yngsta svensken att vinna La Liga genom alla tider.

Han är även den blott fjärde svensken att vara en del av ett mästarlag i Spanien. De andra tre är Patrik Andersson, Henrik Larsson och Zlatan Ibrahimović – som alla spelade för ”Barca” när de lyfte La Liga-pokalen.

Guidettis råd: ”Om jag vore honom skulle jag stanna i Barcelona ett år till”

Att Barcelona säkrade titeln mot sin ärkerival Real Madrid i El Clásico var även det en stor sak, då det inte hade hänt på hela 94 år.

I TV4:s sändning talade det förre La Liga-proffset John Guidetti mycket gott om Bardghji – och resonerade kring hur han bör tänka kring sin framtid i klubben där han hittills har fått blandad speltid.

– Som fotbollsspelare vill du spela. Du känner dig inte lika delaktig som andra i laget gör när du sitter på bänken. När åren tickar på vill du spela mer och det kommer inte vara hållbart i längden att vara på bänken. Men han konkurrerar med världens bästa fotbollsspelare och siktar han på en flytt nu, så är utgångsläget ett helt annat om du kommer från Barca på bänken än från Köpenhamn. Om jag vore honom skulle jag stanna i Barcelona ett år till i alla fall. För Roony är fortfarande ung och behöver utvecklas ytterligare, sade Guidetti.

– Folk förstår inte. Han har spelat 19 matcher för ligamästarna i Spanien, för Barcelona. Det är fett stort!, menar den forne Celta Vigo- och Deportivo Alaves-spelaren.

