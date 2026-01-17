Sawos succé fortsätter – målskytt för tredje gången

Zakaria Sawo har lämnat Djurgården för ett lån till AEL Limassol.

Där verkar anfallaren stortrivas.

I dag gjorde han nämligen sitt andra och tredje mål på tre framträdanden.

Foto: Bildbyrån

Zakaria Sawos första tid i Djurgården blev inte riktigt som planerad. Anfallaren lyckades inte slå sig in i startelvan och gjorde endast ett mål i allsvenskan.

Därför har han nu lånats ut till cypriotiska AEL Limassol där han inledde sin comeback på medelhavsön med ett mål i debuten.

I dag ställdes Sawos nya klubb mot Akritas Chlorakas på bortaplan. Då skulle 26-åringen hålla sig framme både en och två gånger när han tog ledningen och utökade den på egen hand.

Målen innebär att Sawo nu står noterad för tre fullträffar på tre matcher sedan han lånades ut från Blåränderna.

AEL Limassol vann matchen med 2-0.