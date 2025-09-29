Vändningen kring Asoro: ”Så blev det inte”

Joel Asoro var på väg att dumpas av FC Metz i somras.

Någon flytt blev det dock inte för den förr Djurgården-stjärnan.

Nu är han istället tillbaka i A-lagstruppen i Metz.

Foto: Alamy

Turerna kring Joel Asoro i somras var flera, men samtliga pekade mot en och samma sak, att yttern var på väg bort från FC Metz.

Klubbens sportchef, Frédéric Arpinon, bekräftade till och med att man sökte en väg ut för den förre Dif-stjärnan.

– Vi behöver fortfarande hitta en väg ut för Joel Asoro, sa han då.

Någon flytt blev det inte och sedan dess har Asoro tränat med klubbens reservlag, fram till förra veckan då han oväntat var tillbaka i A-lagets träning.

Nu står det även klart att han är tillbaka i A-lagstruppen.

– Det pratades mycket om att han skulle lämna, men så blev det inte. Nu är han tillbaka i truppen och tränar med oss, bekräftade tränaren Stéphane Le Mignan inför gårdagens match enligt Fotbollskanalen.

I matchtruppen mot Le Havre fanns dock inte svensken med.