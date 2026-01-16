Vilken scenförändring efter Djurgården – nya lovorden

Zakaria Sawo floppade i Djurgården, men gjorde mål redan i debuten för AEL Limassol.

På Cypern beskrivs svensken ha förändrat AEL:s anfallsspel – och det till det bättre.

Foto: Bildbyrån

”Förväntningarna på att han skulle ersätta Deniz Hümmet skapade en stor press på honom i Djurgården”.

Orden var Michalis Christofinis, cypriotisk journalist, i intervju FD – detta efter att Zakaria Sawo direkt nätat i återkomsten på Cypern efter fiaskosejouren i Djurgården.

På Cypern var anfallaren ett högt aktat namn i Aris Limassol där han spelade innan ankomsten till Djurgården kort före allsvenska premiären i fjol. Men Djurgården fick inte mycket valuta för de dryga 20 miljoner kronor som de uppges ha pungat ut för Sawo.

Det blev blott ett mål i fjolårets allsvenska och efter bara en säsong i blårandigt har han lånats ut till AEL Limassol fram till sommaren där cypriotisk media skrivit att det finns en köpoption i avtalet.

Efter målet i debuten blev det 90 minuter mot serieledarna Omonia Nicosia (förlust 0-2). På Cypern skrivs det nu hur Sawo förändrat AEL Limassols anfallsspel – och det på ett positivt sätt.

”Med Sawos närvaro blir laget helt klart farligare i luftspelet. Den svenske anfallaren har fysik och färdigheter att hota med nickar vilket också verkar ha påverkat spelsättet då laget nu satsar mer på inlägg” skriver tidningen Kerkida.

Under lördagen gör Sawo sin tredje match i AEL-tröjan då laget bortaspelar mot Akritas Chlorakas.






