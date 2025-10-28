Spanska hyllningen: ”Stark ung generation”

Sverige ska möta Spanien i returen i Nations Leauge semifinalen.

Då väntas Sverige rotera i startelvan och satsa ungt.

Men den spanska förbundskaptenen är inte orolig.

– Jag känner dem väl, säger Sonia Bermúdez enligt den spanska tidingen Marca.

Foto: Bildbyrån

Spanien vann Nations Leauge semifinalen med 4–0 i fredags. Nu väntar returen i Göteborg, men Sverige har ett 4–0 underläge för att ta sig vidare till final.

Tony Gustavsson sa under gårdagens pressträff att han kommer satsa ungt i kvällens startelva. Men det kanske inte blir den effekten Gustavsson vill ha. Spaniens nya förbundskapten Sonia Bermúdez har nämligen varit en framgångsrik förbundskapten för Spaniens U19-landslag och har två raka guld. Bermúdez har mött många av ”Blågults” unga spelare och känner till dem väl.

Men trots att känner Sveriges ungdomar väl så vet hon att det kan bli tufft att möta Sveriges unga generation.

– Sverige har en mycket stark ung generation. Vi måste förbereda oss på bästa möjliga sätt för att kunna vinna igen.

Sverige tar emot Spanien på Gamla Ullevi under kvällen. Avspark 19:00.