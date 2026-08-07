Norges klara Fifa-besked: ”Avgå nu”

Det norska fotbollsförbundet är tydliga mot Gianni Infantino. Fotbollspresidenten Lise Klaveness kräver Fifa-presidentens avgång.

– Det finns ingen väg tillbaka, säger hon till norska VG.

Bildmontage, Gianni Infantino, Donald Trump och Lise Klaveness. Foto: Alamy

I dagarna har flera nationers fotbollsförbund uttryckt sitt stöd för Fifa-presidenten Gianni Infantino. Igårkväll meddelade det afrikanska förbundet, AFA, att man fortsatt står bakom schweizaren – och under fredagen hakade både Argentina och Mexiko på.



Men några som inte håller tillbaka sin Fifa-kritik är det norska fotbollsförbundet. I ett nytt utspel i VG uttrycker Lise Klaveness djup frustration gentemot Infantino.



– Han har inte det institutionella förtroende som krävs för att styra Fifa stabilt i de tider vi lever i nu. Det finns ingen återvändo för Gianni Infantino. Det internationella fotbollssamarbetet är mycket splittrat, och vi måste ha möjlighet att enas nu, säger Norges fotbollspresident.



– Vi kommer att be Fifa-presidenten att avgå nu, tillägger Klaveness.



Flera förbund har även tagit avstånd från president Infantino. Uefa meddelade igår att VM-bojkotten fortsatt gäller, och det svenska fotbollförbundet meddelade tidigare i veckan att man inte stödjer Infantino.