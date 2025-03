Klart: Gyökeres missar landslagssamlingen

Gustaf Nilsson har kallats in till den blågula landslagssamlingen.

Nu står det klart att det har att göra med Viktor Gyökeres status.

– Han kommer inte att vara delaktig denna gång, säger Jon Dahl Tomasson på måndagens presskonferens.



Under måndagen stod det klart att Gustaf Nilsson, 27, kallas in till det svenska herrlandslagets samling.



I vilket syfte stod vid den tidpunkten inte klart.



Kort därefter meddelade AIK och Mikkjal Thomassen att Kristoffer Nordfeldt tvingas lämna återbud på grund av en skada.



Nu har också förklaringen bakom Nilssons kallelse klarnat. På eftermiddagens presskonferens förklarade förbundskapten Jon Dahl Tomasson var vakansen i de offensiva ledet har uppstått.



– Viktor Gyökeres har haft en del problem hela veckan fram till matchen under helgen där han spelade 90 minuter med en del smärta. Efter matchen var det inte topp-klass så han kommer inte att vara delaktig denna gång. Sedan har vi valt Gustaf Nilsson, en spelare som vi känner till, säger förbundskaptenen.



Under årets säsong har Viktor Gyökeres spelat 47 matcher för både Sporting och det svenska landslaget. Totalt sett står han noterad för 49 mål och 14 assist.