Rekordpengar till FC Stockholm

Simon Eriksson har lämnat Elfsborg som gjort en av de största allsvenska målvaktsövergångarna genom tiderna.

Men inte nog med det: FC Stockholm har aldrig tjänat mer pengar.

Foto: Bildbyrån

21,5 miljoner kronor. Den sensationellt stora summan för oprövade Simon Eriksson uppges Elfsborg ha tjänat på affären med Racing Santander.

Det är till att börja med en av de fem största målvaktsaffärerna från allsvenskan genom tiderna. Eriksson slår exempelvis både Djurgårdens och Hammarbys försäljningar från i fjol med Jacob Widell Zetterström och Oliver Dovin (båda 20 miljoner kronor)

FC Stockholm som tog fram 19-åringen och sålde honom sommaren 2024 till Elfsborg för en miljon kronor – blir nu också stora vinnare.



FCS har enligt FD:s uppgifter rätt till i 15 procent i vidareförsäljning och det beryder att ytterligare omkring tre miljoner kommer att ticka in för Eriksson.

En av division I-fotbollens starkast profilerade klubbar har aldrig tjänat större pengar.

Simon Eriksson höll nollan fyra matcher i allsvenskan i fjol.