Amorims utspel: ”Ibland vill jag ge upp”

Ruben Amorim var fly förbannad efter chockförlusten mot Grimsby.

Nu talar Manchester United-tränaren ut om utbrottet.

– Ibland hatar jag mina spelare, ibland älskar jag mina spelare, säger han enligt The Guardian.

Foto: Alamy

Det var i onsdags kväll som Manchester United föll i ligacupen. Ett uttåg som vilket som helst? Nja, ”The Red Devils” åkte ut mot Grimsby Town, som till vardags spelar i League Two, Englands fjärde (!) division.

Efter strafförlusten var tränaren Ruben Amorim arg och sa bland annat att ”något måste förändras”. Inför lördagens Premier League-match mot Burnely talar bossen ut om utbrottet.

– Jag kommer att säga att ibland hatar jag mina spelare, ibland älskar jag mina spelare, ibland vill jag försvara mina spelare, säger han enligt The Guardian.

– Det här är mitt sätt att göra saker på och jag kommer att vara sådan. Just då var jag så frustrerad och irriterad. Och jag vet att det finns många erfarna personer som pratar om hur jag borde sköta mig med media, att vara mer konsekvent, att vara lugnare. Jag kommer inte att vara sådan, fortsätter han.

Samtidigt ryktas Amorims framtid i klubben vara osäker. Enligt Daily Mail kommer tränaren ha ett krismöte med klubbens ledning under landslagsuppehållet.

– Ibland vill jag ge upp, ibland vill jag vara här i 20 år. Ibland älskar jag att vara med mina spelare, ibland vill jag inte vara med dem, säger han.

🚨 Rúben Amorim: “Sometimes I want to quit, sometimes I want to stay for 20 years”. pic.twitter.com/gNytxAaI8V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Manchester United tar emot nykomlingen Burnley med start klockan 16:00 under lördagen.