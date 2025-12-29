Efter Bergvalls skada: ”Jag hoppas att han är okej”

Tottenham Hotspur bortaslog Crystal Palace i söndagens derby.

Detta samtidigt som Lucas Bergvall drog på sig en ny skada.

– Vi kommer självklart att undersöka honom, säger Spurs-tränaren Thomas Frank.

Foto: Bildbyrån

Under söndagskvällen studsade Tottenham Hotspur tillbaka efter förlusten mot Liverpool förra veckan. Detta genom att vinna Londonderbyt mot Crystal Palace på Selhurst Park efter att Archie Gray gjort sitt första och matchens enda mål.

Det var dock inte bara glädje för Spurs under gårdagen. Efter omkring en timmes spel tvingades Lucas Bergvall utgå med en befarad skada.

Exakt hur illa skadan på landslagsmittfältaren är har inte kommunicerats, men på presskonferensen efter matchen var Spurs-tränaren Thomas Frank tydlig med vad han hoppas.

– Jag hoppas att han han är okej. Vi kommer självklart att undersöka honom imorgon (läs idag).

Lucas Bergvall står totalt sett noterad för spel i 66 matcher med Tottenham, i vilka han har gjort två mål och åtta assist.