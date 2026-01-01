Lucas Bergvall utanför Tottenhams trupp

Lucas Bergvall utgick skadad senast för Tottenham.

Inför kvällens möte med Brentford så saknas svensken helt.

Foto: Alamy

Lucas Bergvall skadade sig och tvingades bryta Tottenhams senaste match mot Crystal Palace.

Huruvida han skulle komma till spel i kväll mot Brentford har varit osäkert, men Tottenhams tränare Thomas Frank, var hoppfull på presskonferensen inför matchen.

– Lucas är okej, jag är ganska säker på att han kommer vara tillgänglig. Det finns så klart lite tvivel, men det är mycket möjligt att han kommer vara tillgänglig, sa han.

Nu i samband med att startelvorna släppts står det dock klart att Bergvall saknas helt, han är utanför truppen.