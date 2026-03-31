Officiellt: Roberto De Zerbi tar över krisklubben

Det har ryktats vara så gott som klart.

Nu har Roberto De Zerbi skrivit på ett långtidskontrakt med Tottenham Hotspur.

– Jag har skrivit på ett långtidskontrakt för att ge allt, säger italienaren i ett uttalande.

Tottenham Hotspur befinner sig i ett prekärt läge i Premier League och valde, så sent som i söndags, att sparka huvudtränare Igor Tudor – efter 44 dagar på posten.

Efter det har flera medier rapporterat att Spurs hade identifierat Roberto De Zerbi som sitt förstaval på tränarposten. Nu har både han och klubben kommit överens om ett långtidskontrakt, tränaren har presenterats via klubbens officiella kanaler. Enligt Fabrizio Romano sträcker sig De Zerbis avtal över fem år.

– Jag är tillfreds med att ansluta till den här fantastiska klubben, vilken är en av de största och mest prestigefyllda i världen. I alla diskussioner med klubbens ledning har deras ambition för framtiden varit tydlig – att bygga ett lag som kan uppnå stora framgångar och göra det genom att spela en fotboll som tilltar våra supportrar. Jag är här för att jag tror på den ambitionen och har skrivit på ett långtidskontrakt för att ge allt för att leverera det, säger De Zerbi i ett uttalande och fortsätter:

– Vår kortsiktiga prioritet är att klättra i Premier League-tabellen, vilket kommer vara det enda fokuset till sista visslan för säsongen.

Lyssnar man till uppgifter från Daily Mail kommer De Zerbi att bli den näst bästa betalda tränaren i hela Premier League – efter Pep Guardiola i Manchester City.

Roberto De Zerbi har tidigare tränat klubbar som Brighton och Marseille, som han valde att lämna så sent som i februari.