United-spelarnas ord efter Amorims avsked

Manchester United har sparkat managern Ruben Amorim.

Nu har flera spelare reagerat på portugisens sorti.

”Jag önskar dig det bästa”, skriver lagkaptenen Bruno Fernandes på Instagram.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen meddelade Manchester United att managern Ruben Amoirm lämnar sitt uppdrag. Han ersätts tillfälligt att U18-tränaren Darren Fletcher tills en ny tränare hittats.

Flera av Uniteds spelare har nu gått ut och tackat för Amorims tid i ”The Red Devils”.

”Tack, mister! Jag önskar dig och din tränarstab allt det bästa”, skriver United-kaptenen Bruno Fernandes i ett inlägg på Instagram.

Mittbacken Harry Maguire visar också uppskattning till Amorim.

”Tack för allt, chefen. Jag önskar dig allt gott i framtiden”, står det i ett inlägg på engelsmannens Instagram.

Foto: Skärmdump Instagram

Matthijs de Ligt skriver liknande som Maguire på plattformen: ”Tack för allt chefen, lycka till i framtiden.”

Det har redan börjat ryktas om vem som kan ta över efter Amorim. Två kandidater som nämns är den förre United-spelaren Michael Carrick och Crystal Palaces tränare Oliver Glasner.