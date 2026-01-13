Athletic: Carrick har tackat ja till Manchester United

Manchester United är mycket nära att presentera sin nya interimtränare.

Detta då Michael Carrick har tackat ja till jobbet.

Det uppger The Athletic.

Foto: Alamy

Manchester United meddelade under måndagen förra veckan att managern Ruben Amorim har fått sparken. Därefter har klubbens U18-tränare, Darren Fletcher, fått i uppdrag att styra skutan medan ledningen letar efter en ersättare. Enligt tidigare uppgifter kommer också United att tillsätta en interimtränare fram till sommaren, för att sedan anställa en på permanent basis.

Därefter har mycket av rapporteringen kring den temporära tränarlösningen handlat om Ole Gunnar Solskjær och Michael Carrick, där den senare har sagts vara förstahandsvalet.

Nu är det också klart att den förre Middlesbrough-tränaren tar över ”The Red Devils”. Det uppger åtminstone The Athletic och journalisten David Ornstein. De skriver att Carrick har tackat ja till och kommit överens med Manchester United om att bli intrerimtränare fram till slutet av säsongen.

Vidare sägs Carrick få ta med sig de personer i staben han vill och offentliggörandet av den nya tränaren komma inom kort.

