Uppgifter: Prislappen på Bergvall – så mycket kräver Spurs

Lucas Bergvall vill lämna Tottenham Hotspur.

Spurs kräver 570 miljoner kronor för den svenske talangen, enligt uppgifter.

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Lucas Bergvall, 20, sägs vara missnöjd i Tottenham Hotspur och vill lämna. Den svenske mittfältaren sitter på ett kontrakt till 2031, men ska ha frågat om att få testa vingarna i en annan klubb.

The Athletic rapporterade att ligakonkurrenten Nottingham Forest följer Bergvalls situation och kan tänka sig att svensken ersätter Elliot Anderson.

Prislappen på Lucas Bergvall

Om Tottenham ska sälja Bergvall kommer de att kräva 45 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 570 miljoner kronor, enligt The Standard. Tidningen skriver vidare att Bergvall kommer att lyssna på förslag från flera klubbar i Europa.

Bergvall anslöt till Spurs från Djurgården 2024 och har gjort två mål och nio assist på totalt 78 matcher.