Grekisk media: Efter FD:s avslöjande – Manneh reser till Grekland

Abdoulie Manneh, 20, är på väg till grekiska Olympiakos.

Det har FotbollDirekt tidigare kunnat avslöja.

Enligt SDNA är klubbarna överens och Manneh reser till Grekland inom kort.

Det var för nästan två veckor sedan som FotbollDirekt kunde rapportera att det allsvenska succélaget Mjällby befann sig i slutförhandlingar med grekiska Olympiakos om en övergång för anfallaren Abdoulie Manneh. Enligt FotbollDirekts uppgifter hade storklubben lagt ett bud på motsvarande 20 miljoner kronor.

Sedan dess har Hasse Larsson, sportchef i Mjällby, bekräftat att Maif ”förhandlar med Olympiakos”. Nu ser en affär ut att vara helt klar.

Det är grekiska SDNA som rapporterar att Olympiakos är överens med Mjällby om villkoren för en övergång. Manneh väntas resa till Grekland inom kort för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen och skriva på kontraktet.

Affären väntas innebära ett halvårslån tillbaka till Mjällby för att spela färdigt höstsäsongen och guldracet, något som FotbollDirekt tidigare kunnat rapportera om.