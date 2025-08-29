AVSLÖJAR: Tokmac Nguen nobbar storklubben 

Tokmac Nguen ser ut att vara på väg bort från Djurgården men det ser inte ut att bli till den storklubben Omonia Nicosia.

Djurgården har inte haft någon kontakt – medan Dif-stjärnan uppges sitta i samtal med en annan klubb än den cypriotiska.

Djurgården ser ut att vara på väg att värva Jeppe Okkels – samtidigt som Tokmac Nguen tros lämna.

Nu kommer nya uppgifter om den 31-årige stjärnans framtid.

Omonia Nicosia har nämnts och uppgetts nära en lösning med Nguen. Men Cypern uppges det inte sluta med för norrmannen som nu istället uppges ha ett annat huvudspår.

Klubben det handlar om uppges även vara beredda att möta Djurgårdens krav för en övergång och Nguen har, enligt FotbollDirekts uppgifter, inlett personliga samtal.

Enligt FD:s källor väntas Nguen få klartecken av Djurgården inom kort för att träffa klubben i fråga.

Den här säsongen har det blivit sju mål och tre assist på 21 matcher i allsvenskan för Tokmac Nguen.