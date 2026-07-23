Bekräftat: Tzolis klar för Arsenal

Nu är det klart.

Arsenal värvar Christos Tzolis från Club Brügge.

Yttern har skrivit på ”ett långt kontrakt”.

Christos Tzolis. Foto: Alamy

Efter en tids spekulation är affären äntligen i hamn; den grekiska yttern Christos Tzolis, 24, har kritat på för regerande Premier League-mästaren Arsenal. 24-åringen köps loss och ansluter från belgiska Club Brügge.

Arsenal meddelar att Tzolis har skrivit på ”ett långt kontrakt”. Hur långt avtalet sträcker sig framgår däremot inte.

– Christos är en extremt mångsidig offensiv spelare som främst utgår från vänsterkanten, men som är bekväm på samtliga offensiva positioner. Han är en skicklig avslutare med båda fötterna, trivs i trånga ytor och besitter en enastående teknisk skicklighet, säger Arsenals sportchef Andrea Berta i ett uttalande.

Welcome to The Arsenal, Christos Tzolis 🙌 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Greken ansluter som en rak ersättare till Leandro Trossard, som nyligen lämnade Arsenal för turkiska Besiktas.