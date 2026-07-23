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Christos Tzolis. Foto: Alamy

Bekräftat: Tzolis klar för Arsenal

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Nu är det klart.
Arsenal värvar Christos Tzolis från Club Brügge.
Yttern har skrivit på ”ett långt kontrakt”.

Rotterdam, Nederländerna, den 11 juli 2026. Club Brugges Christos Tzolis under träningsmatchen mot Feyenoord på Stadion Feijenoord. Foto: Hans van der Valk/Orange Pictures/Alamy Live News.
Christos Tzolis. Foto: Alamy

Efter en tids spekulation är affären äntligen i hamn; den grekiska yttern Christos Tzolis, 24, har kritat på för regerande Premier League-mästaren Arsenal. 24-åringen köps loss och ansluter från belgiska Club Brügge.

Arsenal meddelar att Tzolis har skrivit på ”ett långt kontrakt”. Hur långt avtalet sträcker sig framgår däremot inte.

– Christos är en extremt mångsidig offensiv spelare som främst utgår från vänsterkanten, men som är bekväm på samtliga offensiva positioner. Han är en skicklig avslutare med båda fötterna, trivs i trånga ytor och besitter en enastående teknisk skicklighet, säger Arsenals sportchef Andrea Berta i ett uttalande.

Greken ansluter som en rak ersättare till Leandro Trossard, som nyligen lämnade Arsenal för turkiska Besiktas.

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