Beskedet: Viktoria Plzen sparkar tränaren inför mötet med MFF

På torsdag gästar Malmö FF Viktoria Plzen i Europa League.

Idag, måndag, har den tjeckiska klubben valt att sparka tränaren Miroslav Koubek.

Foto: Bildbyrån

Det var under fredagen som Malmö FF valde att entlediga Henrik Rydström från tränarposten och ersätta honom med Anes Mravac – som kommer att leda laget över säsongsavslutningen.

På torsdag denna vecka spelar MFF borta mot tjeckiska Viktoria Plzen i Europa League. Idag, måndag, står det klart att huvudtränaren Miroslav Koubek får sparken. Detta efter 127 matcher och nästan två och ett halvt år på sin post.

Framgent kommer den förre assisterande tränaren, Marek Bakos, att leda Plzen. Då räknas alltså torsdagens match mot Malmö FF in.

Viktoria Plzen är just nu femma i den tjeckiska högstaligan och föll så sent som igår mot Fastav Zlin med uddamålet.