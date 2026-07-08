Djurgården har fått bud på Matias Siltanen, enligt Expressen.

Förslaget från franska Toulouse sägs vara värt motsvarande 66 miljoner kronor.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kräver Dif betydligt mer.

Bildmontage, Matias Siltanen och Djurgårdens fotbollschef Maximilian Hahn. Foto: Bildbyrån

Det var sent under tisdagskvällen som tidningen Expressen rapporterade att Djurgården har inlett förhandlingar med den franska Ligue 1-klubben Toulouse. Föremålet för samtalen är den finska mittfältstalangen Matias Siltanen, 19, som har vuxit ut till en nyckelspelare för ”Blåränderna” och tränaren Jani Honkavaara.

Enligt uppgifterna ska Toulouse ha lagt ett första bud på 19-åringen värt sex miljoner euro (motsvarande omkring 66 miljoner kronor). Hur Djurgården ställer sig till budet framgår däremot inte av uppgifterna.

Matias Siltanen. Foto: Bildbyrån

Så mycket kräver Djurgården

Redan i vintras kunde FotbollDirekt avslöja att Djurgården hade fått konkreta bud på Siltanen värda omkring 60 miljoner kronor. Det blev däremot ingen försäljning under vinterfönstret och anledningen var att förslagen låg en bra bit ifrån vad Dif ville ha för 19-åringen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter ligger Djurgårdens prislapp för en försäljning på omkring 100 miljoner kronor. Om franska Toulouse kan pruta ned den prislappen återstår att se, men initierade källor till FotbollDirekt har pekat på att ”Blårändernas” mål ligger kvar på 100 miljoner-strecket.

Siltanen har stått för tio framträdanden och noterats för en assist under inledningen av årets allsvenska säsong.