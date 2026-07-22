Efter nobbade buden – Bergvall irriterad på Spurs

Lucas Bergvall vill lämna Tottenham Hotspur.

Trots det har klubben bud på 20-åringen.

Det är svensken inte nöjd med, rapporterar London Evening Standard.

Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Tottenham Hotspur har fått bud på Lucas Bergvall från Nottingham Forest, samtidigt som Newcastle United också övervägt svensken. Klubben har däremot inte varit speciellt sugna på att sälja 20-åringen.

Bergvall ska samtdigt ha gjort det tydligt att han vill lämna för att få mer speltid. Det har lett till mer och mer frustration hos den 20-åriga landslagsmannen, enligt London Evening Standard.

Enligt tidningen är Bergvall förvånad över att Spurs inte accepterat något bud på honom, trots att han formellt bett om att få lämna. Lagets tränare Roberto De Zerbi har dessutom inte haft någon kontakt med Bergvall under sommaren, enligt uppgifterna.

Det ska ha lett till att Bergvall känts sig en mindre önskad i Spurs inför den kommande säsongen.

Lucas Bergvalls kontrakt med Tottenham Hotspur går ut 2031. Han har spelat 78 tävlingsmatcher för klubben sedan han anslöt från Djurgården 2024.