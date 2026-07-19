Uppgifter: Newcastle planerar nytt bud på Bergvall

Newcastle United ger inte upp jakten på Lucas Bergvall.

Klubben förbereder ett nytt bud på svensken, enligt transferjournalsiten Nicoló Schira.

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Lucas Bergvall kommer allt närmre en flytt bort från Tottenham Hotspur. Enligt The Athletic fick Newcastle United nyligen ett bud på 46 miljoner pund, runt 597 miljoner kronor, nobbat av Spurs.

Men de svartvita ger inte upp än. Nu rapporterar transferjournalisten Nicoló Schira att Newcastle är redo att lägga ett nytt bud på svensken.

Den nya summan ligger enligt uppgifterna på 60 miljoner euro, motsvarade cirka 662 miljoner kronor. Enligt The Telegraph vill Tottenham ha 50 miljoner pund, runt 650 miljoner kronor, för att släppa Bergvall.

Newcastle ser därmed ut att vara nära en värvning av 20-åringen. Även Nottingham Forest har budat på svensken.

Lucas Bergvall spelade 23 matcher för Tottenham Hotspur förra säsongen.