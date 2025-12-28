FD:s avslöjande bekräftat – Amir Ayari till Fremad Amager
Följ Fotbolldirekt på
Google news
FotbollDirekt kunde tidigare i dag avslöja att Amir Ayari flyttar till Danmark och Fremad Amager.
Nu har den offensive mittfältaren presenterats av den danska klubben.
Tidigare denna söndag meddelade BK Olympic att Amir Ayari lämnar klubben.
Senare i dag kunde sedan FotbollDirekt avslöja att hans karriär fortsätter i danska Fremad Amager och nu har affären offentliggjorts.
– Han har potentialen till att kunna bli en stor profil, och med sin goda skolning i Malmö FF finns det goda skäl att se fram emot att se honom här, säger Fremad Amagers sportchef David Boysen.
Ayari själv uttalar sig också:
– Jag är mycket glad att skriva på för Fremad Amager, säger han.
Den gångna säsongen noterades han för elva mål och sex assist i ettan.
Den här artikeln handlar om: