FD:s avslöjande bekräftat – Amir Ayari till Fremad Amager

FotbollDirekt kunde tidigare i dag avslöja att Amir Ayari flyttar till Danmark och Fremad Amager.

Nu har den offensive mittfältaren presenterats av den danska klubben.

Foto: Bildbyrån

Tidigare denna söndag meddelade BK Olympic att Amir Ayari lämnar klubben.

Senare i dag kunde sedan FotbollDirekt avslöja att hans karriär fortsätter i danska Fremad Amager och nu har affären offentliggjorts.

– Han har potentialen till att kunna bli en stor profil, och med sin goda skolning i Malmö FF finns det goda skäl att se fram emot att se honom här, säger Fremad Amagers sportchef David Boysen.

Ayari själv uttalar sig också:

– Jag är mycket glad att skriva på för Fremad Amager, säger han.

Den gångna säsongen noterades han för elva mål och sex assist i ettan.