Förnekar överenskommelse: ”Blev förvånad när jag såg det”

Baran Coskun har sagt att han och Sandvikens IF är överens.

Något som nu förnekas av klubbens sportchef Peter Svensson.

– Jag blev förvånad när jag såg det där, det finns ingen överenskommelse, säger han till Gefle Dagblad.

Foto: Bildbyrån

Eldar Abdulic lämnar Sandvikens IF efter säsongen i samband med att hans kontrakt löper ut och superettan-klubben är på jakt efter en ersättare.

IF Brommapojkarnas P19-tränare och assisterande tränare i A-laget, Baran Coskun, har gjorts aktuell och så sent som i dag gick han ut och sa att han är överens med klubben.

– Det känns väldigt bra. Jag ser fram emot det och är väldigt glad. Jag är överens med Sandviken, men det som återstår är för klubbarna att komma överens, men jag är överens med Sandviken i alla fall, sa Coskun till Sportbladet.

Nu uttalar sig Sandvikens sportchef, Peter Svensson, och han är förvånad över Coskuns uttalande.

Han håller med tidningens påstående om att Coskun varit lite ”het på gröten”.

– Ja, är det så att han sagt så där så… ja, då verkar det som han är det, säger sportchefen.

Svensson berättar vidare att klubben varit i kontakt med sex tränare under hösten och att ingen i dagsläget är avskriven, samtidigt som det kan finnas en prioriteringslista.