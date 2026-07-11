Vändningen: Mjällby överens – dit flyttar Stroud

Elliot Stroud, 24, var tidigare nära en flytt till Genoa.

Nu ser det i stället ut att bli Hull City i Premier League, enligt uppgifter.

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Elliot Stroud har ryktats bort från Mjällby under en tid. Det har länge rapporterats om att ytterbacken är överens med Genoa i Serie A.

I veckan kom nya rapporter om att Premier League-nykomlingarna Hull City vill ha VM-svensken. Nu rapporterar transferexperten Gianluca Di Marzio att Stroud har bestämt sig. Det blir en flytt till Hull City.

Di Marzio uppger att det blev snabba ryck i affärerna där Genoa var nära men Hull hann ikapp och förbi i förhandlingarna om 24-åringen.