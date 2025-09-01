Hammarby säljer Erabi i natt

Hammarby är nära att sälja Sebastian Tounetki.

Enligt FotbollDirekts uppgifter står det nu även klart att Bajen gjort klart med en försäljning av Jusef Erabi till Genk.

Det svenska transferfönstret har stängt, men ännu kan spelare lämna för utlandet. En spelare som har ryktats lämna Hammarby är anfallaren Jusef Erabi, 22, som har sagts vara på väg bort från ”Bajen” under en längre tid.

Tidigare rapporter har gjort gällande att både Championship-klubben Millwall och belgiska Genk har inkommit med bud på motsvarande 55 miljoner kronor för anfallaren, och fram till igår såg det mesta ut att tala för en flytt till England för Erabi.

Enligt Fotbollskanalens rapporter gjorde dock 22-åringen en tvärvändning under söndagen. Erabi sades då ha valt att tacka nej till Millwall till förmån för Genk.

– Vi ligger fortfarande i någon form av slutfas med Erabi, sade Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg under söndagen.

Nu kan FotbollDirekt berätta om att Hammarby har kommit överens med den belgiska klubben och att affären med största sannolikhet kommer att bli klar under natten.

Med Hammarby står Jusef Erabi noterad för spel i 99 matcher i vilka han har gjort 29 mål och fyra assist.



