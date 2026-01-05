Klart: Godwin lämnar TFF

Emmanuel Godwin, 20, har gjort sitt i Trelleborg.

Spelaren säljs till FK Pardubice i Tjeckien.

– Det har varit två och ett halvt fantastiska år i Trelleborgs FF, säger han.

Foto: Bildbyrån

Efter uttåget ur superettan har Trelleborgs FF varit i kris. Klubben har varslat anställda, klubbdirektören Mattias Kronvall har meddelat att han kommer lämna och flera spelare har gjort sitt i TFF.

Nu meddelar föreningen att den 20-åriga ytterbacken Emmanuel Godwin säljs till den tjeckiska högstaligaklubben FK Pardubice.

– Det har varit två och ett halvt fantastiska år i Trelleborgs FF. Under tiden jag varit här har jag fått möjligheten att utvecklas både som spelare och som person, och redan från första dagen blev jag välkomnad med öppna armar. Ni visade mig kärlek även under de svåraste tiderna. Även om vi inte lyckades stanna kvar i Superettan i år hoppas jag att laget är tillbaka så snart som möjligt, säger han i ett uttalande.

– Det är klart att detta är en bra affär för TFF, både nu och på sikt, säger Kronvall och tillägger:

– Emmanuel har alltid visat stor lojalitet mot Trelleborgs FF och kämpat hårt för att utvecklas, både som spelare och som person. Nu kommer belöningen i form av en övergång, och jag är övertygad om att han kommer att charma många i sin nya klubb med sin snabbhet och frejdighet.

Emmanuel Godwin köptes loss av Trelleborg under sommaren 2023. I fjol spelade han 27 av 30 matcher i superettan.