Klart: Halmstads BK värvar spännande talang

Halmstads BK presenterar ytterligare ett nyförvärv denna onsdag.

18-årige Daniel Koffi är klar för Hallandsklubben.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK är minst sagt aktiva på transfermarknaden denna onsdag.

Joel Nilsson presenterades tidigare under dagen och samtidigt som det rapporteras att Vinícius Nogueira är på väg bort så har Hallandsklubben gjort klart med ytterligare ett nyförvärv.

Spelaren i fråga är 18-årige Daniel Koffi.

Talangen ansluter till Hallandsklubben och kommer senast från Right to Dream 2.

”Varmt välkommen till HBK – Koffi”, skriver klubben via Instagram.