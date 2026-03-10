Klart: Här är Elfsborgs nya assisterande tränare

Björn Hamberg har fått förstärkning i sin ledarstab.

Detta i form av Viktor Eriksson, 40.

– Det är bara för mig att sätta mig in i laget, bli en del av ledarteamet och börja bidra direkt, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var under deadline day som det stod klart att Oscar Hiljemark hade gjort sitt i IF Elfsborg och valde att ta sig an huvudtränaruppdraget i Serie A-klubben Pisa.

Två veckor senare hade Borås-klubben gjort klart med sin nya manager – Björn Hamberg.

I dag, den 10 mars, har man också tagit in en ny assisterande tränare till Hamberg. Han heter Viktor Eriksson och kommer senast från ett uppdrag som assisterande tränare till Daniel Bäckström i det svenska U21-landslaget.

– Jag är jätteglad att vara här och ser verkligen fram emot att börja jobba! Jag har haft bra diskussioner med Björn och Stefan det senaste och nu är det bara några veckor kvar till seriepremiär så det är bara för mig att sätta mig in i laget, bli en del av ledarteamet och börja bidra direkt, säger Eriksson till sin nya klubb.

Kring det faktum att han nu åter kommer att verka i den svenska klubblagsfotbollen säger Eriksson:

– Jag ser verkligen fram emot att ta klivet tillbaka till klubblagsfotbollen och att jobba dagligen med spelare och tillsammans med ledare, att spela matcher varje helg och inte bara ett par gånger om året. Jag tror och hoppas att de här åren som förbundskapten har bidragit till min utveckling, exempelvis att vara lite skarpare på att prioritera, att bestämma vad man gör och när. Det hoppas jag kunna ta med mig in här i vårt ledarteam.

Elfsborgs manager Björn Hamberg om sin nya kollega:

– Vi är väldigt glada att välkomna Viktor Eriksson till IF Elfsborg. Han kommer senast från en assisterande roll i U21 landslaget där han har jobbat med Sveriges största talanger dom senaste åren. Viktor har ett väldigt gott renommé, är hårt jobbande och med en bred kompetens.





