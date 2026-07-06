Klart: Spurs presenterar ny miljardvärvning

Sandro Tonali, 26, är klar för Tottenham Hotspur.

Stjärnan ansluter för nästan 1,2 miljarder kronor, enligt The Atheltic.

– Sandro är en av Europas bästa mittfältare, säger sportchefen Johan Lange.

Sandro Tonali. Foto: Alamy

Det har varit på gång ett bra tag nu, men under måndagen stod det till sist helt klart att Tottenham Hotspur gör ännu en storvärvning. Det rör sig om den italienska Newcastle-mittfältaren Sandro Tonali som ansluter till London-klubben på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2032.

– Jag är väldigt glad över att vara här. När jag kom till klubben i dag kändes det fantastiskt. Folk pratade om att det fanns fyra eller fem klubbar att välja mellan – men för mig fanns det bara en, säger 26-åringen i ett uttalande.

– Jag pratade med huvudtränaren (Roberto De Zerbi) i nästan två timmar om klubben, supportrarna, arenan och vårt sätt att spela fotboll. Det kändes som magi, för jag visste direkt att jag ville skriva på för Tottenham. Jag har mött Tottenham några gånger tidigare och alltid upplevt en fantastisk atmosfär skapad av fantastiska supportrar. Jag kan knappt vänta på att säsongen ska börja.

Sandro Tonali, welcome to Tottenham 🤍 pic.twitter.com/oDImKlAfCk — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 6, 2026

Enligt The Atheltic kostar affären 92,5 miljoner pund (motsvarande nästan 1,2 miljarder kronor) i övergångssumma, plus ett antal bonussteg på totalt 7,5 miljoner pund (motsvarande nästan 100 miljoner kronor). Det är nytt transferrekord för Tottenham Hotspur.

I förra veckan värvade klubben Mateus Fernandes från West Ham för omkring 1,1 miljard kronor, enligt medieuppgifter.

– Sandro är en av Europas bästa mittfältare och vi är mycket glada över att kunna välkomna honom till klubben, säger Spurs sportchef Johan Lange.

– Han besitter en enastående teknisk kvalitet i kombination med stor fotbollsintelligens och har den karaktär som krävs för att trivas i en krävande miljö med höga förväntningar och stor press. Sandro kommer med värdefull erfarenhet från den allra högsta nivån, både nationellt och i europeiskt cupspel, och jag är övertygad om att våra supportrar kommer att uppskatta hans energi och hängivenhet på planen, fortsätter klubbtoppen.