Mjällby bekräftar förhandlingar: ”En bit ifrån”

Mjällby AIF har uppgetts vara värva Ibrahim Adewale.

Nu bekräftar sportchef Hasse Larsson förhandlingar.

– Vi förhandlar med Adewales nigerianska akademi, Tripple 44, och vi är en bit ifrån, säger han till BLT.

Foto: Bildbyrån

Svenska mästarna Mjällby AIF har uppgetts vara på väg att förstärka truppen med Ibrahim Adewale.

Den unge talangen är på lån hos IF Karlstad den här säsongen och ettan-klubben har även bekräftat Mjällby AIF:s intresse.

– Mjällby har varit i kontakt med mig och de är jätteintresserade av ”Ibra”. Oavsett vad som händer kalkylerar vi inte med att han blir kvar hos oss, sa sportchef Thomas Andersson nyligen till NWT.

Nu bekräftar Mjällby själva att man förhandlar gällande 19-åringen.

– Vi förhandlar med Adewales nigerianska akademi, Tripple 44, och vi är en bit ifrån. Men vi hoppas att vi ska närma oss denna veckan, säger Hasse Larsson till BLT.

Adewale står den här säsongen noterad för tolv mål och sex assist på 27 matcher i ettan norra.