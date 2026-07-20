Mjällby bekräftar: Lånar in amerikan

Nu är det klart.

Mjällby tar in amerikanen Ian Hoffmann på lån.

– Han är en riktig glädjespridare, säger Hasse Larsson.

Hans Larsson, sportchef i Mjällby AIF. Foto: Bildbyrån

Det var i helgen som den regerande svenska mästaren Mjällby uppgavs ta in en förstärkning. Den polska storklubben Lech Poznan meddelade att den amerikanska ytterspringaren Ian Hoffmann, 24, ansluter till Maif på ett lån.

Problemet? Ingenting var kommunicerat från Mjällbys håll – tills nu.

Under måndagsmorgonen bekräftar Maif att 24-åringen ansluter på ett lån som sträcker sig över resten av säsongen.

– Ian är en wingback som kan spela på båda kanterna, vilket ger oss en värdefull flexibilitet. Han är en snabb spelare med fin teknik och har egenskaper som passar vårt sätt att spela. Dessutom är han en riktig glädjespridare som kommer att bidra positivt till gruppen, säger sportchefen Hans Larsson i ett uttalande.

Värvningen kommer mitt i ryktensfloran kring Elliot Stroud, som uppges lämna Mjällby för det nyblivna Premier League-laget Hull. Ian Hoffman spelar främst som höger wingback, men kan även användas på Strouds vänsterkant.