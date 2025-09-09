Officiellt: Gais säljer Harun Ibrahim till Förenade Arabemiraten

Igår kom uppgifterna.

Idag är det klart.

Harun Ibrahim lämnar Gais för spel i Sharjah FC.

Foto: Bildbyrån

Harun Ibrahim har själv meddelat att han kommer att lämna Gais under sommaren.

Under gårdagen såg mycket ut att tyda på att hans karriär kommer att fortsätta i Förenade Arabemiraten.

Idag står det klart att så blir fallet – då Gais meddelar att man har sålt 22-åringen till Sharjah FC.

– Till alla Gais-supportrar, jag vill tacka er alla för min tid i klubben. Att få spela i GAIS har varit en stor ära och jag är stolt över att ha burit den grönsvarta tröjan. Ert stöd har betytt oerhört mycket för mig och laget, och jag tar med mig många fina minnen från den här resan, säger Ibrahim i ett uttalande.

Magnus Sköldmark, teknisk direktör i Gais:

– Harun är en spelare som betytt mycket för oss i GAIS, både på och utanför planen. Han är en glädjespridare som alltid gett sitt allt för klubben, och vi önskar honom stort lycka till på hans nya äventyr, säger han.

Enligt uppgifter från Expressen tjänar Gais omkring 7,5 miljoner kronor på försäljningen.

Harun Ibrahim spelade 18 allsvenska matcher för Gais denna säsong i vilka det blev tre mål.



