Officiellt: Här är Man Uniteds första sommarvärvning

Nu är det klart.

Manchester United köper loss Andrey Santos från Chelsea.

Prislappen sägs landa på omkring 620 miljoner kronor.

Andrey Santos. Foto: Alamy

Det har varit på gång ett bra tag men nu står det till sist klart att Manchester Uniteds första stora sommarvärvning heter Andrey Santos. Den engelska storklubben bekräftar under måndagen att den 22-åriga brasilianska mittfältaren köps loss från Premier League-konkurrenten Chelsea.

Spelaren har kritat på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2031.

– Allt med Manchester United är speciellt. Det är en otrolig känsla att få ansluta till en klubb som några av mina allra största idoler har representerat. Alla jag har pratat med har berättat om hur ambitiös klubben är och om den fantastiska miljö som har skapats här. Jag vet hur stark truppen är och jag längtar efter att få kämpa tillsammans med mina lagkamrater för att vara med och slåss om de största titlarna, säger han i ett uttalande.

Enligt The Athletic landar prislappen på 48 miljoner pund (motsvarande 620 miljoner kronor) i ren övergångssumma. Därtill ska det finnas ”lätt uppnåeliga bonusar” på 2 miljoner pund (25 miljoner kronor).

– Andrey är en enastående mittfältare med utmärkta tekniska kvaliteter och förmågan att påverka spelet på båda sidor av planen, säger fotbollschefen Jason Wilcox.

Även Aston Villas Youri Tielemans sägs vara klar för Manchester United.