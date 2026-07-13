Trovärdiga uppgifter: Man United gör bomb-värvning

Manchester United har gjort klart med en mittfältare, enligt trovärdiga uppgifter.

Men nej, det är inte Ederson från Atalanta.

I stället uppger Fabrizio Romano att Youri Tielemans köps loss från Aston Villa.

Youri Tielemans. Foto: Alamy

Manchester United är ute på mittfältsjakt och det såg länge ut att bli Atalanta-mittfältaren Ederson i en affär värd omkring 490 miljoner kronor. I helgen rapporterade däremot Sky Sports att transfern har kollapsat och nu uppges ”The Red Devils” ha gjort klart med en annan mittfältare.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Youri Tielemans, 29, halt klar för Manchester United. Storklubben ska, enligt uppgifterna, ha aktiverat den belgiska mittfältarens utköpsklausul på 41 miljoner euro (motsvarande drygt 452 miljoner kronor) från Aston Villa. Dessutom sägs det finnas en muntlig överenskommelse mellan klubben och spelaren om ett avtal.

🚨💣 BREAKING: Youri Tielemans to Manchester United, HERE WE GO! 🔴🇧🇪



United activate €41m release clause into Tielemans’ contract at Aston Villa, verbal agreement also with Belgian midfielder.



Andrey Santos done + Tielemans next after Éderson deal called off on Friday. 📈 pic.twitter.com/e8XdKmrgzg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Enligt tidigare uppgifter värvar Manchester United dessutom Andrey Santos från Chelsea för omrking 620 miljoner kronor.