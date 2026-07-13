Trovärdiga uppgifter: Man United gör bomb-värvning
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Manchester United har gjort klart med en mittfältare, enligt trovärdiga uppgifter.
Men nej, det är inte Ederson från Atalanta.
I stället uppger Fabrizio Romano att Youri Tielemans köps loss från Aston Villa.
Manchester United är ute på mittfältsjakt och det såg länge ut att bli Atalanta-mittfältaren Ederson i en affär värd omkring 490 miljoner kronor. I helgen rapporterade däremot Sky Sports att transfern har kollapsat och nu uppges ”The Red Devils” ha gjort klart med en annan mittfältare.
Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Youri Tielemans, 29, halt klar för Manchester United. Storklubben ska, enligt uppgifterna, ha aktiverat den belgiska mittfältarens utköpsklausul på 41 miljoner euro (motsvarande drygt 452 miljoner kronor) från Aston Villa. Dessutom sägs det finnas en muntlig överenskommelse mellan klubben och spelaren om ett avtal.
Enligt tidigare uppgifter värvar Manchester United dessutom Andrey Santos från Chelsea för omrking 620 miljoner kronor.
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