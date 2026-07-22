Officiellt: IFK Norrköping värvar Amanda Sundström

IK Uppsala tappar ännu en spelare.

Denna gången är det Amanda Sundström som lämnar.

Hennes nya klubb är IFK Norrköping.

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IK Uppsala är i kris och klubben behöver sälja av stora delar av spelartruppen. Bland annat har Thindra Mattsson och Julia Ragnarsson gått till AIK och Lovis-Esmeralda Bång till Djurgården.

Nu kommer ett nytt besked.

IK Uppsala och IFK Norrköping är överens om en övergång för Amanda Sundström.

– Det känns jättekul. Jag är verkligen taggad och ser fram mot att få möta mina nya lagkamrater. Det här är en gyllene chans för mig, säger Amanda Sundström via klubbens hemsida.

Sportchef Dennis Popperyd:

– Amanda är en spelare, som kan driva boll genom lagdelar och skapa numerära överlägen. Hon har ett offensivt mod, som passar vårt sätt att spela. Vi är väldigt glada över att hon väljer IFK Norrköping, säger han.