Officiellt: Neymar förlänger med Santos

Neymar har tagit beslut om framtiden.

Brassen förlänger med Santos.

Det nya kontraktet sträcker sig över hela året.

Foto: Bildbyrån

Neymars framtid har varit omdiskuterad.

Brasilianaren som vände hem till barndomsklubben Neymar i början av förra året skrev då kontrakt över hela 2025.

Under de senaste månaderna har det ryktats en hel del kring hans framtid, men nu står det klart att 33-åringen blir kvar i Santos.

Det nya kontraktet sträcker sig över hela 2026.