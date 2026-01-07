Officiellt: Neymar förlänger med Santos
Neymar har tagit beslut om framtiden.
Brassen förlänger med Santos.
Det nya kontraktet sträcker sig över hela året.
Neymars framtid har varit omdiskuterad.
Brasilianaren som vände hem till barndomsklubben Neymar i början av förra året skrev då kontrakt över hela 2025.
Under de senaste månaderna har det ryktats en hel del kring hans framtid, men nu står det klart att 33-åringen blir kvar i Santos.
Det nya kontraktet sträcker sig över hela 2026.
