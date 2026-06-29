Lucas Bergvall ryktas lämna Spurs.

Enligt VM Direkts Fredrik de Ron är det ett beslut som gynnar alla parter.

– Det finns ingen mening att ha en sådan spelare som inte spelar, säger han.

✔️ Se hela diskussionen i spelaren ovan!

Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Det var för en dryg vecka sedan som trovärdiga uppgifter nådde den svenska fotbollspubliken. Enligt ansedda The Athletic har den svenska VM-spelaren Lucas Bergvall, 20, bestämt sig för att lämna Premier League-klubben Tottenham Hotspur efter att speltiden under den nya Spurs-tränaren Roberto De Zerbi har uteblivit under vårsäsongen.

– Det kommer inte som en jättechock. Det är ett Spurs som befinner sig på en ganska mörk plats och nya tränaren De Zerbi håller inte Lucas Bergvall särskilt högt. Han har knappt spelat under De Zerbis tid i Spurs, säger FotbollDirekts Fredrik de Ron i VM Direkt-studion.

Lucas Bergvall, Tottenham Hotspur. Foto: Alamy

– Jag vet att Spurs håller Lucas Bergvall väldigt högt och ser hon om som en framtida storspelare men är det så att han inte har en plats i det här laget kanske det är dags att släppa (honom, reds. anm.). Summan som har rapporterats är runt 560 miljoner kronor och det tycker jag är lite i underkant, men är det de pengarna som ligger på bordet kanske det är lika bra att ”cut your losses” och släppa honom. Det finns ingen mening att ha en sådan spelare som inte spelar, fortsätter de Ron.

✔️ Läs också: AVSLÖJAR: Miljonregn över Djurgården!

Varningen: Gå inte till Chelsea

FotbollDirekts Mattias Eckerman håller med kollegan om att det är bäst för Bergvall att lämna Spurs om det är så att han inte kommer få speltid under De Zerbi.

– För svensk fotbolls utveckling vill man verkligen att han ska spela. Vi är nog rörande överens om att han besitter en enorm höjd, säger han.

Sedan de första uppgifterna om Bergvalls eventuella Spurs-exit har rykten om nästa klubbadress florerat. Rapporter har gjort gällande att storklubben och Premier League-rivalen Chelsea har scouter på plats på VM för att följa den svenska 20-åringen.

– Hade jag varit Lucas Bergvall hade jag nog inte valt Chelsea, mest baserat på att det är ganska oklart vad som händer i den klubben. Xabi Alonso kommer in som ny tränare efter sommaren och man vet inte riktigt vad det är han vill göra med det här Chelsea och om det finns en plats för Lucas Bergvall, säger de Ron.

Det är drömklubben för Bergvall

Även PL-klubbar som Nottingham Forest och Newcastle, tyska storklubben Borussia Dortmund och italienska Roma har alla kopplats ihop med en eventuell Bergvall-affär i sommar. Men enligt Mattias Eckerman borde det självklara valet för den unge mittfältaren vara en helt annan Premier League-klubb, nämligen Brighton & Hove Albion.

– Det är en väldigt fin miljö för spelare att utvecklas i. Han borde inte gå uppåt i nivå på storlek av klubb utan kanske lite snett nedåt, om man får säga så om Brighton och Nottingham som båda kom före Tottenham förra säsongen. Det är klubbar som mår bättre för tillfället.

Yasin Ayari och Lucas Bergvall. Foto: Bildbyrån

I Brighton spelar landsmannen och landslagskollegan Yasin Ayari, 22. Den svenska landslagsmittfältaren har däremot kopplats ihop med en flytt bort från den engelska sydkustsklubben. I så fall ser Fredrik de Ron Bergvall som en solklar ersättare.

– Det är inte samma spelartyp men det skulle kunna vara en ersättare om han (Ayari, reds. anm.) sticker, säger han.