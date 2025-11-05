Gais-stjärnan ryktas utomlands: ”Har hört lite”

Gais har säkrat en Europaplats – och Rasmus Niklasson Petrovic ryktas utomlands.

Det bekräftar spelaren själv, samtidigt som han är tydlig med vad han vill.

– Jag har mycket mer att ge här faktiskt, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Det var under helgen som Gais säkrade en närmare sensationell Europaplats i allsvenskan, tre år efter att ha spelat i division ett.

Ett utropstecken i ”Makrillarna” har varit Rasmus Niklasson Petrovic, 22, som stått för en fin säsong med sina fyra mål och sju assist.

Det har i sin tur lett till att utländska klubbar har fått upp ögonen för mittfältaren. Detta i form av belgiska och nederländska klubbar, vilket FotbollDirekt har rapporterat om.

– Jag har hört lite, men jag vet inte så mycket om det, kommenterar Niklasson Petrovic för GP och menar att det ligger någonting i ryktena:

– Det antar jag. Men jag själv har inte hört något konkret från klubben (Gais) om att det ska finnas bud på mig eller så.

Däremot är 22-åringen tydlig med vad han ser sig själv i den direkta framtiden.

– Ja, det är jag. Jag trivs otroligt bra och jag har bra dialog med Gais. Jag har mycket mer att ge här faktiskt. Det här första året har gått mycket upp och ner, men det är klart att jag har fler år här, avslutar Niklasson Petrovic.



