Romano: Här är Arsenals Trossard-ersättare

Leandro Trossard väntas lämna Arsenal.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano är Morgan Rogers fortsatt en prioritet för ”The Gunners”.

Samtidigt sägs Christos Tzolis vara beredd på en flytt.

Morgan Rogers och Christos Tzolis. Foto: Alamy

Det var i går, söndag, som journalisten Ben Jacobs rapporterade att följetången väntas få sitt slut. Enligt uppgifterna är Arsenal bara detaljer från att sälja den belgiska yttern Leandro Trossard, 31, till turkiska Besiktas. Bara detaljerna i spelarens personliga kontrakt med den turkiska storklubben sägs återstå innan en affär kan bli officiell och enligt transferexperten Fabrizio Romano inväntar ”The Gunners” bara ett sista grönt ljus från 31-åringen innan en ersättare kan hämtas in.

Det har tidigare rapporterats att Arsenal siktar in sig på Aston Villa– och den engelska VM-spelaren Morgan Rogers. ”The Gunners” sägs redan vara överens med engelsmannen men ännu har klubben inte enats med Villa om en transfer. Enligt Romano är Rogers fortsatt London-klubbens prioritet i transferfönstret.

Men även Club Brugge-spelaren Christos Tzolis sägs vara på tapeten. Enligt uppgifterna vill den grekiska yttern, som tidigare har spelat Premier League-fotboll med Norwich, till Arsenal och sägs ha satt andra förslag på paus i väntan på ett bud från ”The Gunners”.