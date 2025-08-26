Romano: Nilsson Lindelöf i samtal med Fiorentina

Victor Nilsson Lindelöf är alltjämt klubblös.

Nu ser svensken ut att kunna flytta till Florens.

Han för nämligen samtal med Fiorentina.

Victor Nilsson Lindelöfs kontrakt med Manchester United löpte ut efter förra säsongen och sedan dess är mittbacken klubblös.

Det har ryktats en hel del kring svensken under sommaren, bland annat har han placerats i klubbar som Celta Vigo och Bayer Leverkusen.

Det har även skrivits om turkiskt intresse, men nu kommer nya uppgifter som pekar på att det kan bli en flytt till Italien.

För samtal med Fiorentina

Fabrizio Romano uppger nämligen nu att samtal förs mellan Fiorentina och Victor Nilsson Lindelöfs entourage.

Samtidigt ska det även finnas förslag från två Premier League-klubbar och det är upp till svensken att bestämma sig.

UPPDATERING 14:30: Premier League-klubbarna det handlar om är enligt Football Italia Everton och Brentford.