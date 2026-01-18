Hammarby IF har tagit två raka andraplatser i allsvenskan.

Nu ska Kalle Karlsson försöka att ta Bajen till nya höjder.

FotbollDirekt har gått igenom truppbygget inför den stundande säsongen.

Foto: Bildbyrån

Under de två senaste åren har Hammarby IF gått under Kim Hellberg och David Selinis ledning. Det första året blev ett sensationellt sådant där ”Bajen” slutade på en andraplats, vilket var klubbens bästa placering sedan SM-guldet 2001.

Året efter blev minst lika bra för de grönvita från Södermalm då man tog hela åtta poäng mer än året innan och slutade tvåa bakom ett sensationellt Mjällby AIF som slog allsvenskt poängrekord med sitt första guld.

Nu har Kim Hellberg bytts ut mot Kalle Karlsson som tog upp Västerås SK till allsvenskan för andra gången på tre år. I och med andraplatsen väntar nytt kval till Europa Conference League, om inte de själva eller Mjällby vinner Svenska Cupen, och det ska bli mycket spännande att följa Hammarby under Karlssons första säsong i Stockholmsklubben.

Därför har FotbollDirekt gått igenom och synat den trupp som ska ta sig an säsongen 2026.