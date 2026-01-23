Silly Season-fredag: Chelsea-stjärnan nära transferbomb

AIK:s mittback Filip Benkovic kan flytta till de brittiska öarna, Chelsea-stjärnan Cole Palmer kan stå för en riktigt transferbomb och IFK Norrköpings talang Axel Brönner kan lämna superettan-klubben.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från torsdagen.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköpings 17-åriga talang Axel Brönner drar till sig intresse. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano jagas talangen av klubbar från England och Tyskland, som redan sägs ha börjat följa talangen. Vilka klubbar det är framgår dock inte av uppgifterna.

Nils Zätterström ser ut att lämna Sheffield United efter bara ett halvår. Enligt Fabrizio Romano ska en affär mellan Championship-klubben och Serie A-klubben Genoa vara rodd i hamn. Övergången sägs ske genom ett lån med en klausul som låter Genoa göra affären permanent för 5,5 miljoner euro (motsvarande drygt 58 miljoner kronor) i det fall att klubben imponeras av den unga mittbacken.

AIK:s mittback Filip Benković, 28, drar till sig intresse. Enligt Team Talk-journalisten Fraser Fletcher jagas han av klubbar i The Championship och i Skottland. Exakt vilka klubbar det rör sig om framgår inte av uppgifterna, men kroaten uppges vara öppen för en flytt i januari.

Chelsea-stjärnan Cole Palmer kan vara på väg att göra en mycket oväntad flytt – till Manchester United. Detta då flera brittiska medier kopplar ihop mittfältaren med storklubben samtidigt som Palmer själv ska lida av hemlängtan och vill tillbaka till sin hemstad Manchester.

Trots att Mjällbys guldhjälte Noel Törnqvist är bänkad i sin nya klubb Como ska Serie A-klubben inte överväga en utlåning av keepern. Enligt FotbollDirekts uppgifter handlar det om tre faktorer. 1. Han imponerar allt mer på träning. 2. Det finns ett stort intresse för förstakeepern Butez inför sommarens fönster och 3. Como närmar sig Europa-spel, vilket innebär fler matcher nästa säsong.

Jusef Erabi har haft svårt att få speltid i Genk sedan flytten från Hammarby i somras och en utlåning ser ut att vara aktuell för anfallaren. Utrecht har tidigare nämnts, men nu ska även Rapid Wien finnas med i kampen om den förre Bajen-anfallaren.

Kobbie Mainoo har enda sedan i somras ryktats bort från Manchester United, mycket på grund av att han fått sparsamt med speltid. Nu kan dock en vändning vara på gång kring talangen. Manchester United uppges nämligen vara villiga att inleda samtal om ett nytt kontrakt.

IFK Göteborg ser ut att kunna vara på väg att förstärka offensiven. Blåvitt uppges nämligen nu ha fått ett bud accepterat på succéanfallaren Tiago Coimbra. Det som återstår för att affären ska blir klar nu är att anfallaren och IFK Göteborg kommer överens.