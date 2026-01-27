Silly Season-tisdag: Allsvenska jättelöftet kan bli kvar

Hammarbys Adrian Lahdo kommer inte att flytta till Como, Taha Ayari nobbar en ukrainsk klubb och Jusef Erabi kan lånas ut till Eredivisie.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från måndagen!

Foto: Bildbyrån

West Ham United slåss för att hålla sig kvar i Premier League. Som ett krisdrag nu i januari kan man komma att värva svenskt. Londonklubben uppges undersöka möjligheterna att plocka in Isak Hien från Atalanta.

Adrian Lahdo har varit väldigt omskriven den här vintern och det har främst ryktats om italienska Como. FotbollDirekt har dock under måndagen kunnat avslöja att det inte kommer att bli en flytt till den italienska succéklubben för Bajens supertalang.

David Seger har inte fått det att lossna i Bulgarien sedan flytten från Östers IF förra sommaren och nu uppges en comeback i Smålandsklubben vara aktuell. Tidigare under vintern har även Djurgårdens IF uppgetts vara intresserade av mittfältaren.

AIK:s Taha Ayari har utländskt intresse. Enligt FotbollDirekts uppgifter uppges det bland annat handla om en klubb från Ukraina men den 20-årige mittfältaren har, enligt vad FD erfar, tackat nej.

Nottingham Forest ligger pyrt till i Premier League och jagar en ny anfallare. Då har man, enligt The Athletic, vänt blickarna mot Crystal Palace och lagt ett bud värt över 400 miljoner kronor på fransmannen Jean-Philippe Mateta.

Sedan flytten från Hammarby till Genk har Jusef Erabi, 22, brottats med speltid och sägs vara tillgänglig för ett lån i januari. Då har både Rapid Wien och Utrecht gjorts gällande som potentiella destinationer för ett sådant. Nu ska även NAC Breda läggas till på den listan – enligt Voetbal International.



