Silly Season-måndag – Mjällby-stjärnan klar för flytt

Mjällbys Abdoulie Manneh uppges klar för en flytt till Birmingham och Djurgården har fått bud på August Priske och Matias Siltanen.

Här är de hetaste transferryktena från måndagen.

Foto: Bildbyrån

Abdoulie Manneh uppges förlorad för Mjällby. Enligt engelska Give me Sport finns det en muntlig överenskommelse med Birmingham City i The Championship. Anfallaren befinner sig i England och genomgår den obligatoriska läkarundersökningen under måndagen, enligt uppgifter till FotbollDirekt.

Djurgården har fått bud på både August Priske och Matias Siltanen, enligt FotbollDirekts uppgifter. Buden har dock nobbats och motbud på stjärnduon har inkommit.

John Guidetti har varit klubblös sedan han lämnade AIK efter säsongen. Enligt FotbollDirekts uppgifter har den svenske anfallaren fått bud lagt på sig från flera klubbar.

Besfort Zeneli är så gott som klar för en flytt till Union Saint-Gilloise, enligt BT. Klubbarna sägs vara överens om villkoren och mittfältaren är på plats i Belgien för att slutföra övergången.

Manchester United är på tränarjakt efter att Ruben Amorim fått sparken. Ole Gunnar Solskjær har tidigare nämnts som huvudkandidaten att ta över som interimtränare, men enligt The Times ska den tidigare spelaren Michael Carrick vara klar för uppdraget.

Foto: Bildbyrån

Den danske forwarden David Stückler är eftertraktad. Enligt Tipsbladet är AIK, IFK Göteborg och IF Elfsborg intresserade av 21-åringen. Sajten gör gällande att parterna är i dialog med varandra om en potentiell övergång i sommar.

Malmö FF tappar den 14-åriga talangen Milan Jovanovic. Enligt danska Tipsbladet kommer spelaren krita på ett avtal över tre år med FC Nordsjälland när han fyller 15 år.

Flera klubbar i Serie B har visat intresse för att låna svenske Alieu Eybi Badara Njie från Torino. Enligt transfergurun Nicoló Schira rör det sig om Frosinone, Mantova, Spezia, Monza och Sudtirol. Torino ska däremot ha nobbat samtliga.