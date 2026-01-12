Uppgifter: Zeneli lämnar Elfsborg – är på plats i Belgien

Besfort Zeneli har själv sagt att han är redo för ett nytt äventyr.

Nu uppges han vara på plats i Belgien för att genomföra en övergång till Union Saint-Gilloise.

– Vi låter inte någon besöka en annan klubb om vi inte är väldigt långt gångna med förhandlingarna, säger klubbchef Andreasson till BT.

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen 2022 blev Besfort Zeneli, 23, en del av IF Elfsborgs A-lag. Sedan dess har mittfältaren tagit stora steg och under de senaste säsongerna blivit en av lagets bästa och viktiga spelare.

Förra veckan gjorde uppgifter från Expressen gällande att Zeneli var nära en övergång till Royale Union Saint­-Gilloise där den belgiska klubben uppges betala 40 miljoner kronor i grundsumma för Elfsborgs-kuggen.

Efter det valde FotbollDirekt att ringa upp spelaren själv för att höra hur mycket det låg i ryktena.

– Jag har inte hört någonting om summor och jag vet inte om det stämmer eller inte. Men att de är intresserade har jag vetat under en längre tid, sade Zeneli i helgen.

Nu är han på plats i Belgien för att genomföra övergången, enligt Borås Tidning. De skriver att Elfsborg och Union SG är överens om villkoren för en transfer och att Zeneli ska slutföra den under dagen.

– Vi låter inte någon besöka en annan klubb om vi inte är väldigt långt gångna med förhandlingarna, säger klubbchef Stefan Andreasson för BT.

Just nu toppar Union Saint­-Gilloise den belgiska högstaligan och spelar även ligafasen i Champions League.






