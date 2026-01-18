Silly Season-söndag – Gais-stjärnan nära flytt till England

Zinedine Zidane är aktuell för ett nytt tränaruppdrag och Gais-stjärnan Diabate närmar sig en flytt till England.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från fredagen.

Foto: Bildbyrån

Zinedine Zidane har varit utan tränaruppdrag sedan han lämnade Real Madrid för några år sedan.

Det har ryktats flitigt kring fransmannen genom åren utan att han tagit något nytt tränaruppdrag, men nu kan en comeback vara på gång.

L’Equipe rapporterar nämligen att Zidane är aktuell att ersätta Didier Deschamps som förbundskapten för det franska landslaget efter sommarens VM-slutspel.

Jean-Philippe Mateta har gjort stor succé i Crystal Palace och under hösten och vintern har det ryktats flitigt kring anfallaren. Nu ser också en flytt ut att vara på gång.

Nyligen kom rapporter om att den italienska storklubben Juventus är intresserade och under lördagen rapporterade transferexperten Gianluca Di Marzio att storklubben ökar i jakten på anfallaren.

Ingenting är påskrivet eller klart, men en affär anses komma allt närmare.

Det har ryktats en hel del kring Montader Madjed denna vinter, men någon flytt ser det inte ut att bli under vintern.

Bajen-stjärnan själv har svarat på det och han mer eller mindre utesluter en flytt i vinter.

– Mina 100 matcher i Hammarby ska in, även om Real Madrid vill ha mig, sade Madjed till Expressen.

Montader Madjed. Foto: Bildbyrån

Efter en alldeles lysande säsong med Gais förra året har det ryktats mycket kring stjärn-anfallaren Ibrahim Diabate. Bland det tidigare klubbarna som har omnämnts finns både Celtic och egyptiska Al Ahly. Nu sägs dock ivorianen, enligt Sportbladet, vara mycket nära en övergång till Leicester City i England.

Efter att Kalmar FF har tagit steget upp till allsvenskan igen är en av de mer framstående spelarna från fjolåret nu borta från verksamheten. Detta då KFF meddelade att man har sålt den 18-årige mittfältaren Gibril Sosseh till tjeckiska Slavia Prag för en nära rekordstor summa.

– Jag vill tacka er för den här fantastiska tiden i föreningen, sade Sosseh i ett uttalande.

Simon Eriksson har ryktats vara på väg bort från Elfsborg under vintern. Under den senaste tiden har det mesta handlat om en eventuell flytt till spanska Racing Santander. Nu är övergången klar, enligt Fotbollskanalen. De skriver att parterna är överens om villkoren för en transfer som kan komma att inbringa 21 miljoner kronor för Borås-klubben.

Djurgårdens IF har förlorat Tokmac Nguen, en av de bästa spelarna i Dif under de senaste åren – till saudiska Al Akhdoud. Totalt sett gjorde norrmannen 68 matcher i den blårandiga tröjan där han gjorde 20 mål och 14 assist.

– Det här blir ett spännande äventyr för mig och familjen och jag har haft diskussioner med Bosse sedan i somras kring alternativ, sade Nguen i ett uttalande.

Adrian Lahdo är ett steg närmare en flytt till Serie A och Como. Enligt uppgifter från transferspecialisten Nicoló Schira har den italienska klubben erbjudit Bajen-talangen ett kontrakt fram till 2030. Hammarby ska, enligt FD:s uppgifter, kräva minst 80 miljoner kronor för 18-åringen.