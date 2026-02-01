Silly Season-söndag – Malmö FF gör rekordaffär

Förre Dif-talangen ryktas till Elfsborg, Emil Holm i princip klar för Serie A-giganten och tvärvändning i Eile-affär?

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från lördagen!

Foto: Bidlbyrån

Malmö FF ser ut att göra en rekordförsäljning. Skåneklubben uppges vara överens med Sunderland gällande Melker Ellborg. Premier League-klubben väntas betala 42 miljoner kronor, vilket gör Ellborg till den dyraste allsvenska målvakten någonsin.

Djurgårdens förre målvaktstalang, André Picornell, kan vara på väg tillbaka till allsvenskan. FotbollDirekt kunde under lördagen avslöja att IF Elfsborg visar intresse för honom.

Samtidigt som en tidigare Dif-talang kan vara på väg tillbaka kan en AIK-talang vara på väg bort. AIK ska ha fått ett bud från Lecce på Linus Järeteg. Budet uppges vara ett lånebud med köpoption.

Den tidigare AIK-stjärnan Lamine Fanne lämnar Luton. Enligt FotbollDirekts uppgifter säljer den engelska klubben Fanne till Serie B-klubben Venezia där han inledningsvis kommer att lånas ut.

Foto: Bildbyrån

Emil Holms ”bytesaffär” till Juventus ser ut att närma sig. Svensken och Turin-klubben uppges vara överens. Nu står det bara för Bologna och João Mario att komma överens.

Noah Eile såg häromdagen ut att vara så gott som klar för FC Nordsjälland, men nu ser karriären istället ut att fortsätta i England. Transferexperten Fabrizio Romano har rapporterat att en flytt till Bristol City är väldigt nära.

Hamse Shagaxle och Örebro SK kom överens tidigare i januari att bryta kontraktet, nu kan det bli en flytt till allsvenskan för 20-åringen. Under lördagen bekräftade IFK Göteborg att mittfältaren provspelar med klubben.

Leo Waltas flytt till Swansea från Sirius ser nu ut att vara så gott som klar. Den walesiska klubben uppges betala omkring 37 miljoner kronor för mittfältaren.