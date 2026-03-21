Sky: Emre Can förlänger – trots korsbandsskada

Borussia Dortmund vill förlänga med Emre Can.

Det nya kontraktet sträcker sig till 2027.

Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.

I början av mars kom beskedet att Emre Cans säsong är över. Borussia Dortmund-stjärnan har ådragit sig en korsbandsskada och kommer att vara borta en tid framöver.

Samtidigt som den tyske försvararen kämpar med att komma tillbaka på planen – ser det även ut att bli en förlängning med Dortmund. Den tyske Sly-journalisten Florian Plettenberg rapporterar att klubben vill erbjuda Can ett nytt avtal till 2027.

Dortmunds sportsligt ansvarige Lars Ricken har tidigare bekräftat att de vill förlänga hans utgående kontrakt.

Emre Can har svarat för tre mål på 16 framträdanden den här säsongen.