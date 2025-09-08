Sky Sports: Dansken tar över Leverkusen

Bayer Leverkusen är överens med Kasper Hjulmand.

Det rapporterar tyska Sky Sports under måndagen.

Enligt Nicolò Schira gäller kontraktet fram till 2027.

Det var för en vecka sedan som beskedet kom om att Erik ten Hag fick lämna Bayer Leverkusen efter bara tre månader på tränarposten. Den tidigare Manchester United-tränaren anställdes så sent som i slutet av maj och det hann bara bli två ligamatcher i den tyska klubben innan han fick sparken.

– Beslutet från Bayer Leverkusens ledning i morse att ge mig tjänstledigt kom som en fullständig överraskning. Att skiljas från en tränare efter bara två ligamatcher är exempellöst, sa ten Hag i ett uttalande kort efter beskedet.

Nu uppger tyska Sky Sports-journalisten Florian Plettenberg att Bayer Leverkusen är överens med en ersättare. Det rör sig om den danska tränaren Kasper Hjulmand som kommer senast från en period som dansk förbundskapten.

Hjulmand ska, enligt uppgifterna, ha varit Leverkusens förstaval i jakten på en ny tränare. Han väntas göra sin första träning på onsdag.

🚨💥 Kasper Hjulmand to Bayer 04 Leverkusen – DONE DEAL ✔️



